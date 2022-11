Ginevra Lamborghini sta male | anche lei ha il Covid? Le sue parole

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dopo la surreale vicenda all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 che ha visto il momentaneo allontanamento di alcuni concorrenti poiché risultati positivi al, emergono nuove storie sulle condizioni di salute di altri Vipponi. Nello specifico, a riferire di non essere in perfetta forma, ci ha pensatoche ha palesato il suo stato di salute attraverso i social. L’ex gieffina ha ammesso di aver fatto dei tamponi casalinghi e, al momento, non ha saputo accertare se questa sera, lunedì 14 novembre, potrà essere nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco le sue dichiarazioni. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Ledi...

Today.it

Qual è la ship che tutti noi ci meritiamo Quella tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi (anchefa il tifo per loro ). Ieri sera, il fratello di Guendalina ha sfiorato le labbra della sua compagna d'avventura Tavassi cotto di Micol: "Potrei innamorarmi" Un castissimo e ...GF Vip 7,ha la tosse. Il Covid è entrato in modo quasi inspiegabile nella Casa del Grande Fratello Vip . Sono stati tanti gli spettatori a commentare in modo negativo quanto ... Ginevra Lamborghini: ritorno di fiamma con l'ex Edoardo Le foto che la incastrano Con un post sui social, Ginevra Lamborghini annuncia di non stare bene: anche l'ex Vippona è positiva al CovidGF Vip 7, Ginevra Lamborghini ha la tosse Il Covid è entrato in modo quasi inspiegabile nella Casa del Grande Fratello Vip. Sono stati tanti gli spettatori a commentare in modo negativo quanto ...