GF VIP | Wilma Goich | gelosa di Daniele Dal Moro | contro Nikita Pelizon | «Mi viene da vomitare | la schiaccio» VIDEO

L'amore non ha genere, religione e soprattutto non ha età ed è per questo che al Grande Fratellola 77enneGoich si è presa una bella cotta per il 31enne Daniele Dal Moro . Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre Questa mattina la cantante di Semo Gente De Borgata ha pure ......e confessa di essere fortemente attratta dal ragazzoGoich si è presa una 'cotta' per Daniele Dal Moro . La cantante 77enne ha perso la testa per il 32enne, concorrente come lei del GF. ...Wilma Goich dopo aver confessato di provare interesse per Daniele Dal Moro al GF Vip, stamattina ha commentato le attenzioni di Nikita Pelizon per ...Wilma Goich è gelosa di Nikita Pelizon e delle attenzioni che riserva a Daniele Dal Moro. Cosa sta succedendo nel loft di Cinecittà