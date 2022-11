GF Vip | le anticipazioni di stasera | sorprese per Donnamaria e Tavassi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si rinnova l’appuntamento con il GF Vip di Alfonso Signorini: ledella puntata di questa sera, lunedì 14 novembre, in prima serata su Canale 5 diciassettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Come noto, nelle ultime ore, nella Casa di “Gf Vip” sono stati scoperti alcuni casi di Covid-19. La situazione è ancora in costante monitoraggio. I contagiati, individuati e isolati immediatamente, sono tutti in buone condizioni e, per questo, saranno in collegamento con la trasmissione dai luoghi in cui sono in quarantena. Nel loft di Cinecittà, intanto, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più vicini: l’attrazione è palese e i due si sono scambiati anche dei baci. Per un amore che viene un altro che va? Antonella Fiordelisi ed Edoardo ...