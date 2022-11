Gf Vip | «la Casa sarà demolita | la produzione abbandona Cinecittà»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ladel Gf Vipsmantellata. No, non si tratta di una misura cautelativa dovuta al contagio da Covid, divampato la scorsa settimana tra i concorrenti del reality, ma di un...

La 17esima puntata del Grande Fratello7 si è aperta con l'aggiornamento sui malati di Covid all'interno della. Alfonso Signorini ha fatto subito il punto della situazione, annunciando anche l'intervento di un esperto, e ...Gf, 'lasarà demolita: la produzione abbandona Cinecittà' Jay Leno, l'auto va in fiamme e lui resta intrappolato A riferire la notizia è una fonte vicina al comico americano, citata da Tmz, ...La modella campana è stata attaccata non solo dai fratelli Tavassi ma anche dal conduttore e dalle due opinioniste in studio: il motivo è legato al suo atteggiamento poco umile ...Il ciclone Guendalina Tavassi si è abbattutto sulla casa del Grande Fratello Vip. A farne le spese è Antonella Fiordelisi che ha trovato pane per i suoi denti. Lo scontro ...