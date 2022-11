GF VIP | Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia | è nato un amore? Ecco cosa ha rivelato il fratello di Guendalina

Leggi su donnapop

(Di lunedì 14 novembre 2022)sono sempre più complici e uniti; i due sembrano a un passo dal far scoppiare un flirt e in effetti il nuovo vippone ha detto chiaramente di avere un interesse per la sua coinquilina. Anche quest’ultima, dal canto suo, ha fatto intendere che ricambierebbe le attenzioni deldi....