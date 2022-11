Gf Vip | Daniele lo ha detto all' orecchio di Edoardo | che sorpresa per Tavassi Cosa gli ha confessato

Grande Fratello

Sta facendo discutere una piccola scena vista ieri al Grande Fratello. Durante la diretta quotidiana, Edoardo Tavassi è stato avvicinato daDal Moro che gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio. La reazione del fratello di Guendalina è stata di totale ...... gelosissima del rapporto intrattenuto con Edoardo Donnamaria prima del Gf, ma ora sembra essersi ambientata e di certo non teme le piazzate della schermitrice. Edoardo si è confidato con... Daniele Dal Moro sotto i riflettori - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Wilma Goich si è presa una cotta per Daniele Dal Moro nella casa del GF Vip. La confessione inaspettata è arrivata ieri sera, “Sia io che Daniele abbiamo detto che se avessimo avuto meno anni di diffe ...Dopo Elenoire, un'altra Vip si scopre innamorata di Daniele Dal Moro! Stasera Alfonso ne parlerà in puntata con tutti