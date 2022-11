GF VIP Covid | chi ha portato il virus nella casa? Chi è stato a contagiare tutti? Ecco chi sta male oggi

Leggi su donnapop

(Di lunedì 14 novembre 2022) Come sappiamo, negli ultimi giorni alcuni concorrenti del GF Vip sono dovuti uscire dalladel reality dopo essere risultati positivi al tampone per il. Ma come stanno? E chi ha contagiato? Leggi anche: Patrizia Rossetti è uscita dalladel Gf VIP: cosa è successo? Il motivo FOTO Chi ha...