GF VIP Covid | anticipazioni stasera lunedì 14 novembre | come stanno i concorrenti? Chi è positivo? Ultimi aggiornamenti

(Di lunedì 14 novembre 2022)sappiamo, ilè riuscito a invadere anche la casa del GF Vip. Alcunisono stati allontanati dalla casa per via della positività e rientreranno solamente una volta negativizzati, ma chi altro èi gieffini? Leggi anche: GF VIP, Pamela Prati ha ile ha baciato Signorini, Orietta Berti...

GF7 e, anche Pamela Prati è positiva: "Questa notte sono stata male. Per me è la prima volta, L'articolo GF, Pamela Prati positiva al: "Sono un po' spaventata" proviene da True ...Gf, Pamela Prati positiva al: paura per Alfonso Signorini, baciato sulle labbra Gf, Luciano Punzo: 'La mia bisnonna veniva picchiata da suo marito, sono cresciuto con quei valori' Gf ...Non ci resterò male se non accadrà nulla, se poi arriva qualcosa benissimo”. Un altro nome si aggiunge alla lista dei vipponi del GF Vip 7 che hanno il Coronavirus. Si tratta di Pamela Prati. In ...Pamela Prati ha scoperto di essere positiva al Covid; la showgirl lo ha contratto nella casa del GF Vip. Ha contagiato qualcuno