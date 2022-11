GF VIP | chi è stato a portare il Covid nella casa del Grande Fratello Vip? Gli indizi

Maè lui, e dove lo abbiamo già visto Stefano Macchi è un attore e doppiatore ma è conosciuto ...della sua partecipazione in coppia con l'ormai ex Anna Pettinelli a " Temptation Island" . I ...Preferito del Grande Fratelloè Per tale ragione il televoto sui concorrenti del Grande Fratello7 finiti in nomination è stato annullato ma lo stesso non si può dire per il Vippone ...Tra eliminazioni, ritiri, espulsioni e positività al Covid-19, scopriamo chi ci sarà stasera, nella 17ma puntata della settima edizione del reality show di… Leggi ...Una nuova bomba sganciata sul Grande Fratello Vip. Secondo i rumors uno dei concorrenti si dichiara etero ma in realtà non lo è.