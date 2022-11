“GF VIP” 7 | le anticipazioni della puntata di stasera | cosa succederà con il focolaio di Covid-19 nella casa?

(Di lunedì 14 novembre 2022) News Tv. “GF VIP” 714 novembre. Tutto pronto per una nuovadel “Grande Fratello Vip“. Nonostante ildi-19, il reality show condotto da Alfonso Signorini non si ferma. Questa sera andrà in onda una nuovae i telespettatori sono curiosi di sapere cheadesso con i concorrenti positivi al-19. I “vipponi” risultati positivi sono stati immediatamente isolati, mentre gli altri vengono tenuti sotto osservazione. A rischio, però, anche il conduttore del reality show, che nei giorni scorsi è stato a contatto con Pamela Prati, risultata anche lei positiva al-19. (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF Vip 7”, ...

Dire

Al momento non è dato sapere ufficialmente ancora quali sono iche avrebbero deciso di mettersi in gioco (d'altronde è ancora un po' troppo presto), ma ovviamente i tanti fan sui social hanno già ...... sulla quale Diana Del Bufalo ha svelato un retroscena , punterà nuovamente sulle storie dei. E ... La conduttrice ha già iniziato le registrazioni di C'è posta per te: le ultime... Al Gf vip potrebbe entrare l'ex di Antonella Baci, litigi e parole da squalifica, ecco le anticipazioni di stasera Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di stasera 14 novembre al Gf Vip: ecco le anticipazioni. E intanto resta da capire come farà la produzione a contenere l'epidemia di Covid ...Le anticipazioni del Grande Fratello 7 di lunedì 14 novembre ... che potevano essere in incubazione quando sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, come possibili vettori del virus in una ...