GF Vip 7 | è successo di nuovo | le gravissime affermazioni di Giaele – VIDEO

... una delle concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello' in onda su Canale 5, ha ... 'Ci guardiamo e ci capiamo, èforse tre volte nella vita' ha affermato con decisione Wilma ...Se il suo carattere non è assolutamente passato inosservato nella casa del GF, nemmeno la sua bellezza è stata da meno. Originaria di Caracas ma cittadina madrilena, la ...com'era prima del..."Quello che è successo al Fratello Vip è paradigmatico di quanto questo virus sia contagioso e subdolo. Probabilmente gli ultimi concorrenti che, mi dicono, sono entrati 10 giorni fa nonostante siano ...La bellezza di Oriana Marzoli non è assolutamente passata inosservata, ma sapete com'era prima del successo in tv Eccola in questo scatto.