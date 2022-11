GF Vip 7 | diciassettesima puntata – Scontro Guendalina vs Antonella | Oriana si ‘dichiara’ per Antonino | Wilma è innamorata di Daniele | in 7 al televoto senza eliminazione

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 novembre 2022) GF Vip 7per il Grande Fratello Vip e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 7: la diretta minuto per minuto della21.48: Breve anteprima. 21.52: Signorini entra in studio. “Il Covid è entrato nella casa”, dice. Poi ironizza: “Se sono sopravvissuto al bacio di Pamela Prati allora posso sopravvivere al bacio delle pantegane…”. Si fa serio quando anticipa l’intervento indi “un noto virologo” per capire cosa sia potuto succedere. 21.57: Collegamento con la casa. Il conduttore chiede un forte applauso ai “vipponi”. Partecipano anche i quattro positivi, che sono ...