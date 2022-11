Germania | ter Stegen salta ritiro pre-Mondiali per un’infezione

(Di lunedì 14 novembre 2022) Marc-André terilin Oman con lapre-in Qatar a causa digastrointestinale. Ad annunciarlo è la stessa nazionale teutonica, spiegando che il portiere del Barcellona rimarrà per il momento a Francoforte, e si unirà al resto della selezione direttamente in Qatar. Nessun allarme, quindi, con l’estremo difensore che dovrà solo riprendersi da questo malessere, per poi partecipare alla rassegna iridata dove si contenderà il posto con Manuel Neuer, che comunque partiva davanti nelle gerarchie. SportFace.

