Agenzia ANSA

... intese come un chiaro segnale a Vladimir Putin, e le sue esortazioni affinché laspinga ... arriverà a Bali rafforzato dall'essere riuscito a mantenere la maggioranza aldopo il ...La riforma del reddito di cittadinanza, in, non ha ottenuto l'approvazione del. Nella seduta speciale di oggi, il provvedimento che trasforma il vecchio Hartz IV nel cosiddetto "Burgergeld" non ha raggiunto la maggioranza dei ... Germania: Senato boccia la riforma del reddito cittadinanza - Europa La riforma del reddito di cittadinanza, in Germania, non ha ottenuto l'approvazione del Senato. Nella seduta speciale di oggi, il provvedimento che trasforma il vecchio Hartz IV nel cosiddetto "Burger ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...