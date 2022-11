Genoa | vicino Maturro | le ultime

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilguarda al mercato sudamericano ed è vicina a rinforzare la difesa con, giovane uruguaiano del Defensor Sporting Ilguarda al mercato sudamericano ed è vicina a rinforzare la difesa con, giovane uruguaiano del Defensor Sporting. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù avrebbe presentato un’offerta importante da 3 milioni più 1 di bonus e il 20% della prossima rivendita. Restano da limare i dettagli per il classe 2004 ma il gradimento c’è eccome e a gennaio potrebbe arrivare in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

