(Di lunedì 14 novembre 2022)trae Stati Uniti. Laha infatti respinto ledegli Stati Uniti per la morte di sei persone nell'dinamitardo di ieri ache Ankara ha attribuito ai curdi del Pkk. «Non accettiamo ildi cordoglio dell'ambasciata americana. Lo rifiutiamo», ha detto il ministro dell'Interno Suleyman Soylu alla televisione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa spessodi fornire armi ai combattenti curdi nel nord della Siria, considerati «terroristi» da Ankara. Intanto le indagini hanno portato all'arresto di Ahlam Albashir, donna di nazionalità siriana che ieri avrebbe depositato l'esplosivo nella centralissima via Istiklal di, causando la morte di 6 persone e ...

Il Tempo

...compie un nuovo passo verso la normalizzazione delle relazioni con Israele nominando un ambasciatore dopo quattro anni didiplomatico. Sakir Ozkan Torunlar , già console generale dellaa ...Fare, in sostanza, in Libia ciò che già l'Europa fa in. L'alternativa alla soluzione comune ... Purtroppo dalla sua omologa francese sono arrivati nuovi segnali di. "Il governo italiano ... Gelo Turchia-Usa, rifiutato il messaggio di condoglianze di Washington dopo l'attentato a Istanbul Gelo tra Turchia e Stati Uniti. La Turchia ha infatti respinto le condoglianze degli Stati Uniti per la morte di sei persone ...La freddezza tra le due massime cariche dell’Unione Europea, presidente della Commissione e del Consiglio, dura dai tempi dello sgarbo sulla sedia di Erdogan. Ma così l’Unione, che dovrebbe presentars ...