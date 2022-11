GdS – Hjulmand | il tesoro del Lecce che piace alla Roma | al Dortmund e alla Premier

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 14 novembre 2022) 2022-11-14 22:22:13 Arrivano conferme drosea: Oltre Manica lo seguono Brighton e Brentford, ma non partirà a gennaio. Non è stato convocato per il Mondiale. Illo valuta comunque più di 20 milioni: è l’ennesima “scoperta” del ds Corvino Mortenè una delle rivelazioni delcapace di vincere le ultime due partite di fila e di fare un passo importante lontano dzona salvezza. Se i salentini adesso sono a +8 sulla Cremonese terz’ultima, una parte del merito è del centrocampista e capitano danese, arrivato in giallorosso nel gennaio 2021 per appena 120.000 euro. Un colpo, anzi l’ennesimo colpo, del ds Corvino che nella sua carriera ha scoperto, facendoli crescere nel vivaio o pagandoli pochissimo, talenti come Vlahovic, Chiesa, Bernardeschi, ...