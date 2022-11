Gazzetta – Roma | Karsdorp sul mercato per gennaio | due piste italiane

(Di lunedì 14 novembre 2022) 2022-11-14 13:45:11 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodella GdS: La cessione dell’olandese appare l’ipotesi più probabile, anche se il club proverà a ricucire i rapporti E adesso? Il futuro di Rickè un’incognita. Almeno per lui, improvvisamente scaricato dal suo allenatore e a caccia di una serenità che sembra aver smarrito. Anche per questo ha scelto di trascorrere la settimana di vacanza concessa ai giocatori dellain Olanda, nella sua Rotterdam. Vicino alla moglie Astrid, al figlio Kylian e agli affetti più cari, nella speranza di lasciarsi alle spalle – almeno per ora – il caso esploso a Trigoria dopo il pareggio con il Sassuolo. La gara che ha messo in discussione il suo rapporto con Mourinho: lo Special One lo ha rimproverato prima nello spogliatoio ...

La Gazzetta dello Sport

... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale Ladello Sport. Continua Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza NapoliSalernitana Samp ...Nessuna pressione da parte azzurra su Cristian Volpato, il giovane talento delladi origine australiana che ha detto no al Mondiale con la Nazionale del Paese in cui è nato per proseguire il suo percorso con l'Italia. Lo ha ribadito il c.t. dell'Under 21, Paolo Nicolato, in ... Mou: "Espulsione giusta, mi sono scusato. Belotti Non era lui il rigorista" Dopo le due sconfitte interne con Palmi e Sabaudia, Roma ritrova il sorriso e il successo. Una vittoria netta per 3-0 quella ottenuta in Sicilia da parte dei ragazzi di Mauro Budani che hanno suonato ...Sul campo del Pala Scoppa, Roma trova la quinta vittoria consecutiva contro Soverato, firmando un netto 0-3 (22-25; 15-25; 18-25). La squadra di coach Cuccarini chiude la pratica in tre set dettando i ...