Gas | Berlino nazionalizza Gazprom Germania | cosa può succedere in Italia

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) –hato. Oggi si chiama Sefe, Securing Energy for Europe, e il governo tedesco ha deciso di assumere la partecipazione al 100% con la motivazione, piuttosto tranchant, che l’imminente fallimento potrebbe interrompere le forniture energetiche della. Non solo. Sarà alzata a 13,8 miliardi di euro l’iniezione di liquidità necessaria, ha dichiarato il Ministero dell’Economia, secondo quanto riporta l’agenzia Dpa. Il passo si è reso necessario perché l’eccessivo indebitamento della Sefe e la minaccia di un’imminente insolvenza avrebbero “messo in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento in“. Come stanno invece la società controllate dain...

Da Milano opera Gazprom Italia, da Roma Gazpromneft Lubricants nel mercato dei lubrificantiha nazionalizzato Gazprom Germania . Oggi si chiama Sefe, Securing Energy for Europe, e il ...di...Sefe resta il secondo importatore diin Germania. Al primo posto c'è Uniper, anch'essa già da settimane in fase di completa nazionalizzazione. .(Adnkronos) – Berlino ha nazionalizzato Gazprom Germania. Oggi si chiama Sefe, Securing Energy for Europe, e il governo tedesco ha deciso di assumere la partecipazione al 100% con la motivazione, piut ...Berlino sta nazionalizzando, per la seconda volta in pochi mesi, un gruppo energetico di primo piano. Aveva già salvato la tedesca Uniper, soffocata dai tagli al gas russo.