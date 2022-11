Galleria Borghese | aperture straordinarie dei giardini segreti

(Di lunedì 14 novembre 2022) Allatornano ledei, ecco il calendario – Le splendide aree verdi seicentesche dell’Uccelliera e della Meridiana saranno accessibili ai visitatori del museo – I fine settimana del 12 e 13, 26 e 27 novembre e 3 e 4 dicembre gli splendidiseicenteschi dell’Uccelliera e della Meridiana saranno aperti ai visitatori del museo in via straordinaria dalle 9.30 alle 13.00 e i curatori del museo saranno a disposizione per brevi approfondimenti tematici. Entrambi ifurono realizzati per volere di Scipionenei primi anni del XVII secolo e, nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nel tempo, hanno conservato l’impianto originario. Qui un tempo erano coltivati ...

Arte Magazine

... eccone alcune Mercoledì 4 maggio 2022 una visitatrice di, probabilmente colpita da un malore, è caduta a terra colpendo la tela " San Francesco riceve le stimmate " di Guido Reni ....anni sessanta e '70 con galleristi illuminati - leggi Fabio Sargentini - e la storicaL'...attende l'Ottocento per divenire un luogo adatto anche alla vita popolare e di quella più- ... Galleria Borghese, tornano le aperture straordinarie dei giardini segreti di Scipione Borghese Per tre weekend consecutivi entrando al museo della Galleria Borghese sarà possibile visitare anche i giardini di Scipione Borghese Gli splendidi giardini seicenteschi della Galleria Borghese aprono ...Tre fine settimana di aperture straordinarie per i giardini seicenteschi della Galleria Borghese a Roma. Ecco cosa si visita e come fare per prenotarsi.