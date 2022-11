G20 | Meloni a Bali incontra big mondo | ' grande attenzione verso Italia | nessun isolamento' **

(Di lunedì 14 novembre 2022), 14 nob. (Adnkronos) - E' arrivata in unacalda e umidissima attorno alle 20.30 ore locali, ha cenato con la delegazionena nell'albergo dove soggiornerà in questa 'due giorni' ricca di appuntamenti la premier Giorgia, al suo secondo vertice internazionale, la sua 'prima' assoluta al G20. Intercettata dai cronisti in trasferta in Indonesia, non ha rilasciato dichiarazioni ma si è limitata a un sorriso e un saluto gentile: "problema, figurarsi", accoglie anche chi, per sbaglio, piomba nel ristorante dove sta desinando. L'attendono 48 ore di fuoco. L'agenda, infatti, è fitta di appuntamenti di tutto peso. Domani quello più atteso con Joe Biden -alle 17.15 ora locale, quando insaranno le 10 e un quarto- nella stessa giornata il bilaterale con il ...

... mentre domani prenderà il via il vertice delal quale parteciperà per la prima volta anche la premier italiana Giorgia. "Non ci sarà una nuova guerra fredda" ha promesso il presidente ...Cinque appuntamenti di peso in agenda aldi Bali , in Indonesia .incontrerà, alle 10.15 ora italiana di domani, 15 novembre, Joe Biden . Lo ha comunicato la Casa Bianca . L'incontro più ...Il Climate change performance index, presentato oggi alla Cop27, mostra l’Italia a metà classifica come lo scorso anno ...ROMA – La presidente del consiglio Giorgia Meloni è atterrata oggi con la delegazione italiana a Bali, dove martedì 15 novembre e mercoledì 16 novembre parteciperà al G20 presieduto dall’Indonesia. In ...