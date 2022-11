G20 | giallo sulla salute di Lavrov | «Ricoverato per problemi cardiaci» Ma Mosca smentisce

(Di lunedì 14 novembre 2022) Èdel ministro degli Esteri russo, Sergej, che guida la delegazione russa al G20 di Bali. Fonti indonesiane, riportate dall’agenzia di stampa Associated press, infatti, hanno diffuso la notizia chesarebbe statoal Sanglah Hospital di Denpasar, subito dopo il suo arrivo in Indonesia. Alla base del ricordo alle cure ospedalieri vi sarebbero stati. La notizia, però, è stata smentita da: «è fake news» La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha parlato di «fake news». «Io e Sergej abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è ...

... dove deve guidare la delegazione russa al vertice del. In un video postato dalla portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram, Lavrov appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in ...... dove deve guidare la delegazione russa al vertice del. In un video postato dalla portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram, Lavrov appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è stato portato in ospedale dopo aver subito un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del G20 a Bali,: lo riferiscono ...Il vertice del G20 comincia domani, ma il prologo politico è già oggi con l'incontro del pomeriggio (metà mattinata in Italia) fra il presidente americano Biden e ...