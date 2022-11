G20 a Bali | von der Leyen incontra il premier giapponese Fumio Kishida

Non inquadrateci Deldiresteranno quindi lunghe righe da decriptare con attenzione, e probabilmente le foto di molti incontri bilaterali. Ma non, stando alle indicazioni della vigilia, uno ...ECONOMIA -(Indonesia): Summit. Partecipa, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. - Milano: Deloitte Italia e Montenapoleone District presentano "How innovation is ...Ma intanto trasforma il suo in un parcheggio Il futuro Tunnel sotterranei, razzi superveloci e alieni. Parola di Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo è intervenuto in collegamento nel corso del G20 ...In corso a Bali il summit del G20, ecco le immagini del bilaterale tra Ursula von der Leyen e il Presidente dell'Indonesia Joko Widodo. Ebs (Alexander Jakhnagiev) ...