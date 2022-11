Freeze | ecco il trailer dell’horror vincitore al Lovecraft Festival

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 14 novembre 2022) Svelato ildi, filmdelFilmin arrivo nelle sale cinematografiche dopo il trionfo Dopo il successo alFilmarriverà nelle sale cinematografiche, riuscendo laddove moltissimi predecessori non erano riusciti. Raramente film che prendono parte o addirittura vincono la rassegna cinematografica dedicata al leggendario scrittore horror riescono ad arrivare in sala, ma ce l’ha fatta, pellicola diretta da Charlie Steeds che dopo il successo neldi Portland è pronto a farsi conoscere anche al grande pubblico. Possiamo vedere le prime immagini colufficiale del film, in attesa del suo arrivo in ...