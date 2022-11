Free Comic Book Day Italia | gli albi esclusivi e le novità da non perdere

(Di lunedì 14 novembre 2022) Settima edizione per ilDay, appuntamento che invita alla lettura dei fumetti. L’adesione permetterà di ricevere, nelle fumetterie di tuttaspeciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici. Al via giovedì 1 dicembre, l’iniziativa si estende per tutto il mese fino a esaurimento scorte, con una serie di titoli in preview esclusive pensate per l’occasione. Nato negli USA – era il 2001 –, ilDay è sbarcato nel nostro Paese nel 2016 per la gioia dei lettori più appassionati. Coinvolti nel progetto, cinque tra i principali editori di fumetti: Paninis, Sergio Bonelli Editore, Stars, saldaPress e BAO Publishing. ...

Fumettologica

... il picchiaduro in stile platform- to - play sviluppato da Player First Games. Conosciuto ... La variante del personaggioClassic Black Adam è già acquistabile nel gioco. Il personaggio è ...La variante del personaggioClassic Black Adam è già acquistabile nel gioco, senza ... MultiVersus è il nuovo picchiaduro in stile platform- to - play basato su incontri 2 vs. 2 a squadre ... I fumetti gratis per il Free Comic Book Day Italia 2022 Settima edizione per il Free Comic Book Day Italia, appuntamento che invita alla lettura dei fumetti. L’adesione permetterà di ricevere, nelle fumetterie di tutta Italia, albi speciali inediti a ...The many Sonic-based comic books and cartoon series available include a wide range of memorable characters that are not in the Sonic games.