Francia | Kimpembe salta i Mondiali | al suo posto Disasi | anche Thuram in gruppo

(Di lunedì 14 novembre 2022) C’è un’importante novità per quanto riguarda la rosa dellaaidi Qatar 2022. Come annunciato direttamente dal Psg con un comunicato ufficiale, infatti, “Presnelnon parteciperà alla Coppa del Mondo”. Il centrale difensivo non è considerato “sufficientemente recuperato” per rimanere nella rosa dei giocatori a disposizione di Didier Deschamps per provare a bissare il successo di quattro anni fa. La scelta è stata presa lunedì mattina, dopo un consulto tra lo staff del club e quello della Nazionale. Al suo, Deschamps ha convocato Axeldel Monaco, che già in giornata raggiungerà il ritiro di Clairefontaine. Nellac’è poi un’ulteriore novità, perché in extremis, come 26° giocatore in rosa, è stato chiamatoMarcus ...