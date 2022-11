Francia | Kimbpembe salta il mondiale | al suo posto Disasi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nienteper Kimpembe: il difensore dellasi ferma per infortunio e il ct Deschamps convoca al suodel Monaco Ancora una defezione per la: dopo aver dovuto rinunciare a Pogba e Kante, Deschamps deve salutare anche Kimpembe. Al suoconvocato Axeldel Monaco. Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. ???? ?????? a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf— Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

