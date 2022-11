leggo.it

La tragedia L'episodio risale a un anno fa, il 24 novembre 2021 e i retroscena spuntano nel periodo in cui lae l'Italia discutono per l'apertura dei porti . Il dossier indaga solo sulle ......militare dellacontro l'ex Jamahiriya del defunto colonello Muammar Gheddafi, allora il principale alleato dell'Italia nel Mediterraneo, la Libia rischia nuovamente di sprofondare nele ... Francia, caos migranti. L'inchiesta choc, le autorità francesi a chi affogava: «Chiamate gli inglesi» Dopo il caso internazionale scoppiato tra Italia e Francia, in merito ai migranti, spunta un'inchiesta choc. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Le Monde, l'ultima tragedia ...Sui migranti e sulle rotte va in scena uno scontro tra Tommaso Cerno, direttore de L’Identità, e Alessandro Cecchi Paone. Entrambi sono ...