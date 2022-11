Francesco Bagnaia e Andrea Verona premiati con i Collari d' Oro del CONI

(Di lunedì 14 novembre 2022) La stagione 2022 ormai giunta al termine ha visto i colori italiani sul tetto del mondo in diverse specialità del motociclismo. In un'annata trionfale per i "nostri" piloti, infatti,...

La stagione 2022 ormai giunta al termine ha visto i colori italiani sul tetto del mondo in diverse specialità del motociclismo. In un'annata trionfale per i "nostri" piloti, infatti,ha conquistato il titolo in MotoGP con la Ducati , mentre nell'Enduro, Andrea Verona si è laureato Campione del MondoA parlare è il campione del mondo MotoGp, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'oro. Il 25enne torinese non ha ancora metabolizzato: ' Quando riuscirò a stare un po' ...Solo ai Collari d'Oro possono comparire sullo stesso palco, in pochi minuti, Gregorio Paltrinieri e Pecco Bagnaia, Benedetta Pilato e la Nazionale campione del mondo di volley. Per non ...ROMA (ITALPRESS) – A forza di ripetere che stavamo vivendo un anno “irripetibile” – tra le medaglie olimpiche di Tokyo e la ...