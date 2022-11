FOTO Silvia Scalia | fisico da sirena e sguardo suadente Obiettivo Mondiali…

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non è da tutti saper reagire a una delusione nella prima occasione utile, riuscendo così a riscattarsi non appena è stato possibile: c’è bisogno di tenacia, di forza di volontà, che alla lunga ripagano, proprio come accaduto conai recenti Campionati Italiani Invernali 2022. Dopo aver mancato il pass per i Mondiali in Australia del 2023 nei 50m dorso,alla portata dell’azzurra, quest’ultima non si è lasciata abbattere; anzi, ha saputo reagire subito, già nella giornata successiva, facendo registrare il suo personale nei 100m dorso, uno strepitoso 56.78 che, oltre ad averle consegnato il successo in gara, le ha permesso di staccare il biglietto per Melbourne. L’azzurra sta convincendo, in una stagione positiva visti i risultati raccolti: non si può non citare, infatti, la medaglia d’argento conquistata ...