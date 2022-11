FOTO – Napoli | in vendita un nuovo kit natalizio | è polemica tra i tifosi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildi Luciano Spalletti ha concluso la prima parte di questa anomala stagione vincendo in casa contro l’Udinese, regalando a tutti i propriuna lunga sosta al primo posto. Nonostante la vittoria ed il primato, però, proprio durante la sfida con i friulani sono iniziate numerose polemiche da parte deiazzurri. SSC(Getty Images) In molti hanno infatti notato un piccolo dettaglio, apparso sulle maglie dei bambini entrati in campo insieme ai calciatori. Una divisa natalizia quella indossata dai bimbi, vista molto poco di buon occhio dai supporters partenopei immediatamente insorti sui social., la divisa natalizia faSu twitter isono scatenati al solo pensiero di vedere i propri beniamini scendere in campo con ...

...l'arrivo alla spicciolata dei giocatori selezionati dal ct Tite attraverso una serie di Instagram Stories Parigi (Francia) 24/10/2018 - Champions League / Paris Saint Germain -...Liverpool (Inghilterra) 02/11/2022 - Champions League / Liverpool -Imago/Image Sport nella: Victor Osimhen ONLY ITALY Victor Osimhen ha lasciato il ritiro della Nigeria per ...Hanno approfittato del viaggio in Italia per spostarsi in treno da Roma a Napoli e andare a rendere omaggio al Murale del fratello in via Emanuele de Deo. Ai Quartieri spagnoli sono apparse domenica..Il Napoli ha appuntato altri due nomi alla sua lista per il calciomercato: due obiettivi di impatto immediato ma anche futuro per Spalletti ...