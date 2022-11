FOTO Marta Rossetti | la slalomista incanta in abito da sera e in costume Pronta per Levi…

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nel week-end scatterà, finalmente, dopo una doppia cancellazione tra Soelden e Lech (annullati sia il gigante d’apertura che il parallelo polacco), la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile. In programma il tradizionale slalom speciale in quel di Levi, doppio appuntamento tra sabato 19 e domenica 20 novembre. L’Italia farà affidamento su una squadra molto giovane, tra le azzurre attesa. La nativa di Salò, classe 1999, è attesa al definitivo salto di qualità. Già entrata nelle top-30 nella sua specialità nel 2020, è stata molto sfortunata nella stagione successiva: nel 2021 è arrivata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e dunque uno stop lunghissimo. Lo scorso anno è tornata in gara, senza però purtroppo mai centrare la zona punti: nove gare per lei, sempre fuori dalle migliori trenta dopo la prima manche. ...