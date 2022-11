FOTO – Kvaratskhelia in Georgia da tifoso nella partita contro l’Italia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ancora infortunato alla schiena, Khvichaè tornato in. Il numero settantasette ha lasciato Napoli per fare rientro a casa base, per passarepropria terra madre l’imminente pausa per i Mondiali. Khvicha(Getty Images) Sebbene Kvara non parteciperà all’amichevole della suail Marocco, sembra aver trovato un passatempo alternativo. Ancora alle prese con gli acciacchi fisici, ilno è stato da poco beccato dalle telecamere in occasione di un altro evento sportivo.Italia Basket, Kvara sugli spalti In diretta su Rai 3 e su Sky, la sfida di basket fraed Italia può contare su un particolare spettatore: Khvicha. Il ...

Tutto Napoli

l primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili ha postato sul suo profilo twitter unain compagnia dell'attattante del Napoli, KhvichaGuarda lain allegato CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAnche l'attaccante del Napoli Khvicha, grande appassionato di basket, è al palazzetto per assistere al match Georgia - Italia . Al suo fianco, in, la fidanzata Nitsa Tavadze . ... FOTO - Kvaratskhelia è tornato a Tbilisi: sugli spalti per Georgia-Italia di basket Ultime sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia rivelate da Il Mattino di Napoli: il georgiano è incedibile per il Napoli e lo sanno già i vari emissari che hanno bussato alla porta. In ogni caso, Giuntoli ...Il calciatore del Napoli è attualmente in Georgia per il periodo di pausa dal campionato italiano. Kvaratskhelia è in Georgia, il giocatore nella giornata di ieri ha lasciato Napoli per fare rientro n ...