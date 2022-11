Flat Tax e Cuneo Fiscale | cosa potrebbe cambiare Ultime notizie

(Di lunedì 14 novembre 2022)Tax e: caro-bollette, pensioni ma anche la riforma del sistema di tassazione in cima alle priorità del Governo Meloni in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Quali sono le ipotesi allo studio dell’esecutivo per ridurre le tasse? Una panoramica delle informazioni disponibili al momento. Taglio: le ipotesi in campoTax e: la riforma del sistema di tassazione dovrebbe guadagnarsi un capitolo importante nella Legge di Bilancio per il prossimo anno. Cresce l’attesa per quanto riguarda le novità riguardanti il taglio del, tra le chiavi di volta del programma di centrodestra: basandosi su quanto anticipato dalla Presidente del ...

Il testo conterra' 'l'avvio, non la fine, di Quota 41, l'aumento del tetto della, la revisione del reddito di cittadinanza, una nuova pace fiscale. Ci saranno in manovra tutte queste ...L'errore " storico " della sinistra vedi anche Governo, dalle pensioni alla: le possibili misure in Manovra "Il grande errore della sinistra italiana " spiega Cosenza " si sintetizza nella ...(Teleborsa) - Si avvicina la maratona fiscale di novembre, che vedrà i contribuenti chiamati all'appello per le scadenze Irpef, Irap, Ires, regimi forfettari (Flat tax) e cedolare secca. Lo scorso ...Primi problemi per il governo Meloni in vista della legge di Bilancio: le risorse a disposizione sono poche e i soldi per pensioni, flat tax e stipendi rischiano di non bastare.