(Di lunedì 14 novembre 2022)– “Una tragedia consumata nella notte, che ha sconvolto la comunità… Quello accaduto aè la concretizzazione di tutte le paure e insicurezze dei cittadini: unha perso la vita inpropria, a causa di un malore, indei(leggi qui). Fa male oggi piangere questa vittima e fa ancora più male ricordare che il grido d’allarme per la carenza di struttureè stato lanciato troppe volte da ogni parte del territorio, da nord a sud. Manifestazioni, richieste, appelli, hanno ricevuto come risposta promesse mai mantenute, come la tantooperatività delladella Salute o l’ampliamento delle ambulanze al Nord, dove invece hanno tolto l’unica che era disponibile”. E’ quanto si legge in ...

Il Faro online

Lo scopo era la cattura di Salvatore Montalto, boss di Villabate efidatissimo di Totò Riina'. ...sia me che Ninni Cassarà a volare a Roma per bloccare una persona in partenza da. La ...Erano in servizio di controllo antiabusivismo all'aeroporto Leonardo Da Vinci di, gli agenti della Squadra Vetture del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della ... Si tratta di un... Fiumicino. Uomo muore in casa in attesa dei soccorsi, Severini: “Carenze sanitarie denunciate da sempre. Ora basta, urge intervenire" Un uomo è morto per la carenza di mezzi di soccorso. La politica faccia un passo avanti, crei le condizioni per un cambiamento, si impunti, faccia rumore, e non spacci per soluzioni alle emergenze ape ...Controlli serrati da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Gli agenti, nei mesi di settembre e ottobre, hanno intercettato ...