Firme M5s contestate per le elezioni Regionali 2014 Emilia-Romagna | assolto il consigliere comunale ex 5 stelle Marco Piazza

(Di lunedì 14 novembre 2022) Si conclude con due assoluzioni perché “il fatto non sussiste” il processo di primo grado davanti al Tribunale di Bologna scaturito dall’inchiesta sulla raccoltaa sostegno della lista del Movimento 5per leindel. I due imputati assolti sono ildi Bologna, ex M5s, oggi di Articolo 1, e un suo collaboratore, Stefano Negroni. Entrambi erano accusati di violazione della legge elettorale e la Procura aveva chiesto un anno ciascuno. La posizione di un’altra ex attivista era stata stralciata per problemi di salute. L’inchiesta era nata da un esposto di due ex attivisti, e contestava a vario titolo una manciata diraccolte ...

...sulla raccoltaa sostegno della lista del Movimento 5 Stelle per le regionali in Emilia - Romagna del 2014. I due imputati assolti sono il consigliere comunale di Bologna Marco Piazza , ex, ......della Omnibus una dettagliata mozione con Cesare Moriconi primo firmatario e in calce ledi ... alla quale hanno partecipato anche i Progressisti, i Leu - Demos - Possibile e gliIl giudice di primo grado dà ragione al consigliere comunale Marco Piazza (oggi Articolo 1) e al suo collaboratore, Stefano Negroni. L'accusa era violazione della legge elettorale per il voto 2014. Bu ...Piazza, ricostruisce Bugani, "nel 2014 aveva raccolto le firme per presentare il M5s alle regionali, e aveva raccolto firme in più di quelle necessarie, ma qualcuno di davvero meschino gli aveva fatto ...