Firmato accordo Francia - Gb per fermare flusso migranti su Manica

Nell'dai ministri Gérald Darmanin e Suella Braverman - non figura, come avrebbe voluto Londra, alcun obiettivo preciso sul numero di intercettazioni di imbarcazioni in mare. L'...L'stamani prevede un aumento del 40% dei pattugliamenti per bloccare le barche di migranti prima che tentino l'attraversamento della Manicasui migranti tra Gran Bretagna e ...Firmato accordo tra AdSP del Mare di Sicilia occidentale e Comune di Palermo per una migliore viabilità e logistica nell\'area del porto di Palermo ...Secondo i sindacati l'aumento deciso dal grande distributore non è abbastanza. La direzione dice comunque di aver firmato l'accordo con l'associazione dei dipendenti.