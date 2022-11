Firenze | il grido delle piccole imprese | in 63mila rischiano di chiudere - Cronaca - lanazione it

L'appello di Cna, Confartigianato Imprese, Confcommercio e Confesercenti che hanno portato oltre 400 imprenditori da tutta la ...Piccole imprese come il soldato Ryan. L'appello a salvarle parte da, dove le associazioni di categoria regionali Cna, Confartigianato Imprese, Confcommercio, ... questo ildi allarme ...FIRENZE - Piccole imprese come il soldato Ryan. L'appello a salvarle parte da Firenze, dove le associazioni di categoria regionali Confesercenti, Cna, ..."Salvatele", l'appello forte che arriva da Firenze. Confronto di 400 imprenditori con i parlamentari eletti Piccole imprese come il soldato Ryan. L’appello a salvarle parte da Firenze, dove le associa ...