Fiorentina | Gazzetta | “La viola cade nel gran finale”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 14 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lalaha fatto davvero unadissima gara in quel di Milano. “otereA volte il gol precoce si trasforma in un problema perché fa abbassare le difese immunitarie. Milan subito in rete, con Giroud bravo a innescare Leao nello spazio e con i marcatoritroppo alti o dispersi. Si è creata una voragine riempita bene da Leao e chiusa con un tiro “angolare”. Lì la partita ha preso una piega inattesa, lasi è impadronita del palcoscenico e il Milan si è ritratto. Da qualche tempo Pioli va a caccia di vie nuove e approviamo la scelta, bisogna cambiare per non rendersi prevedibili. La squadra però soffre la transizione verso altri orizzonti, non ha più la certezza del 4-2-3-1 ...