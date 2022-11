Fincantieri nomina Lorenza Pigozzi direttore Comunicazione di Gruppo

(Di lunedì 14 novembre 2022) TRIESTE (ITALPRESS) –hatodiriporterà al CEO Pierroberto Folgiero e avrà la responsabilità e il coordinamento delle funzioni “Brand Communication & Group Identity”, “Media Relations” e delle attività a supporto del raggiungimento dei target del piano di Sostenibilità.ha maturato una lunga esperienza nell'ambito dellae delle relazioni istituzionali nel settore finanziario. Dopo aver lavorato in Lazard e Banca IMI, nel 2001 entra in Mediobanca, dove riveste numerosi ruoli fino a diventaree relazioni ...

'Sono orgoglioso che il lavoro in Europa e sul territorio sia stata premiato con la miaa componente titolare, segretario e membro dell'ufficio di presidenza della prestigiosa ...come,......dove ricopre l'incarico di direttore generale per salire ancora nel 2000 con laad amministratore delegato. Nell'aprile del 2002 avviene lo scambio tra Roma e Trieste: l'ad di...TRIESTE (ITALPRESS) – Fincantieri ha nominato Lorenza Pigozzi Direttore Comunicazione di Gruppo. Lorenza Pigozzi riporterà al CEO Pierroberto ...Dopo aver lavorato in Lazard e Banca IMI, nel 2001 entra in Mediobanca, dove riveste numerosi ruoli fino a diventare Direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Gruppo ...