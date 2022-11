Feyenoord in vetta – Eredivisie | il punto della 14ª giornata

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilne dà 5 all’Excelsior ed è campione d’inverno. L’Ajax impatta a Emmen, il PSV crolla in casa contro la rivelazione AZ Alkmaar Si è conclusa la 14ª di, l’ultima primasosta per i mondiali in Qatar. Lo spettacolo del campionato più pazzo del mondo è un’esclusiva gratuita di Mola. Come da tradizione per l’, non sono mancati fuochi d’artificio sorprendenti, come la sconfitta interna del PSV e l’incredibile pari dell’Ajax a Emmen. I ragazzi di Schreuder si sono fatti acciuffare sul 3-3 sul campo dell’Emmen, terzultimo in classifica. Andato sotto al 6? (punizione capolavoro di Veldmate, gli highlights sono disponibili gratuitamente su Mola), l’Ajax ha messo la freccia con la doppietta di Taylor e la sassata di Bergwijn. Nella ripresa, l’Emmen non si è dato per vinto e ha segnato ...