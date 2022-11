Ferrari | le critiche a Binotto e il futuro | spunta il nome di Coletta - Sport - Formula1 - quotidiano net

Il responsabile della squadra GT, plurivincitore di categoria, è il nome nuovo per sostituire l'attuale team principal del Cavallino ...Eppure, nonostante ledel due volte iridato nei riguardi di Ocon, la Direzione Gara non è ... fatto che costringerà l'ex McLaren ea scattare dalla 18esima posizione in griglia di ...Il responsabile della squadra GT, plurivincitore di categoria, è il nome nuovo per sostituire l'attuale team principal del Cavallino Rampante ...Quello di Leclerc verso la classe regina è stato un percorso lungo e impegnativo, costellato di ostacoli imprevisti e imprese ai limiti dell’eroico, sempre nel segno dell’idolo Ayrton Senna.