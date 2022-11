Femminicidio a Fano | la 23enne trovata morta era un’ucraina in fuga dalla guerra | aveva già denunciato l’ex violento

(Di lunedì 14 novembre 2022) È stato arrestato alla stazione di Bolognamarito di unaucraina,nelle campagne di Villa Giulia vicino, nella provincia di Pesaro-Urbino. Le ricerche della ragazza erano iniziate ieri sera, dopo che laAnastasiia Alashri non si era presentata al lavoro. Il lavoro di vigili del fuoco e carabinieri è proseguito tutta la notte, finché questa mattina 14 novembre la ragazza è stata risenza vita con i segni di tre coltellate su varie parti del corpo. Gli inquirenti sospettano che l’uomo, indagato anche per maltrattamenti, volesse scappare dall’Italia quando è stato rintracciato alla stazione di Bologna. Sarebbe stato lui a indicare i dettagli per il ritrovamento del corpo della, avvenuto poi in una zona ...

