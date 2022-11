Fedez | «Il tumore mi ha reso una persona peggiore» E racconta cosa gli sta accadendo

(Di lunedì 14 novembre 2022) «Ilmi hauna». È quanto afferma, senza giri di parole, il rappernel podcast su YouTube “Muschio Selvaggio”. Torna a parlare della sua malattia. Ossia del cancro neuroendocrino del pancreas che lo ha colpito e per cui è stato operato. «Dicono che il cancro fa scoprire il senso della vita, ma col c….», esclama.: «Sono diventato depresso» «Quando mi sono ammalato di cancro», spiega l’artista, «la narrazione che nella mia testa doveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi c…. lo ha detto?». E prosegue: «Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita. Ma col c…., la mia vita è peggiorata. Sono diventato depresso e sono diventato un essere ...

