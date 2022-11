Fedez | “Dopo il cancro la mia vita è peggiorata | sono depresso”

(Di lunedì 14 novembre 2022)torna a parlare del suo tumore al pancreas. Il rapper di Rozzano è intervenuto a “Il Tempo della Salute”, evento di “Corriere Salute”. Al suo fianco il professor Massimo Falconi, direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia del Pancreas e dei Trapianti dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano dove il cantante è stato operato lo scorso marzo.con il professor Massimo Falconi (Foto Instagram) “Ho deciso di parlare sui social della mia malattia in parte perché sentivo la necessità di condividere quello che mi stava accadendo, in parte anche per aiutare chi sta vivendo o dovrà vivere la mia stessa esperienza – ha spiegato– Quando ho avuto la diagnosi ho cercato su internet e ho trovato poche informazioni. Il tumore neuroendocrino del pancreas è molto raro ed era quello di Steve Jobs, notizia non ...

