FdI propone il 25 marzo “Giornata della vita nascente” Rauti | valorizziamo la maternità

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Culle vuote, da Fratelli d’Italia nuovi strumenti per accendere i riflettori sulla denatalità all’insegna di un cambio di passo culturale. “Di fronte al drammatico tema del crescente andamento del fenomeno nel nostro Paese, non sono sufficienti provvedimenti di tipo econo­mico, pur necessari. Urgono anche segnali forti ed espliciti da parte delle istituzioni. Per valorizzare l’accoglienza di ogni nuova, per incoraggiare e sostenere la scelta di diventare genitori”. Di qui la proposta di istituire la ‘’. Contenuta in un disegno di legge presentato al Senato da Isabellae Lucio Malan. L’obiettivo è quello di promuovere “la consapevolezza del valore sociale, costi­tuzionalmente riconosciuto,mater­nità“. FdI ...