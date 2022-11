(Di lunedì 14 novembre 2022) Ecco il primodi, laaction-comedy diche arriverà direttamente su Prime Video a partire dal 25 novembre 2022. Prime Video ha appena pubblicato il primodi, ladiretta da, al suo secondo lavoro da regista di un lungometraggio dopo 7 ore per farti innamorare. Nel castpellicola figurano Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balasso e Michele Placido.stesso ha scelto Instagram per condividere la breve ed esilarante clip di presentazione...

Movieplayer

Prime Video ha appena pubblicato il primo trailer ufficiale di, la nuova commedia diretta da Giampaolo Morelli, al suo secondo lavoro da regista di un lungometraggio dopo 7 ore per farti innamorare. Nel cast della pellicola figurano Laura Adriani, ...Dopo l'esordio di 7 ore per farla innamorare , Morelli torna regista e protagonista di una commedia d'azione che si intitola, storia di un influencer che vuole mettere le mani sull'... Falla girare: il trailer ufficiale della nuova commedia di Giampaolo Morelli Ecco il primo trailer di Falla girare, la nuova action-comedy di Giampaolo Morelli che arriverà direttamente su Prime Video a partire dal 25 novembre 2022. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 14/11/2022 Prime ...Il popolare Coliandro della televisione torna dietro la macchina da presa in questa commedia che vedremo in streaming su Prime Video dal 25 novembre. Ecco trailer e trama di Falla girare.