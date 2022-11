(Di lunedì 14 novembre 2022)ha conclusonona posizione il Gran Premio di San Paolo, penultimo evento del Mondiale F1 2022. Il portacolori di Alfa Romeo ha concluso in Top10 alle spalle dell’Alpine del francese Esteban Ocon e della Red Bull del messicano Sergio Perez. L’ex alfiere della Mercedes ha riportatopropria formazione: “Sono felice per la gara di oggi, la squadra ha svolto un ottimo lavoro. Tutti hanno fatto dato il massimo, passare dal 14° posto in griglia al nono al traguardo è sicuramente un buon risultato” Il finlandese ha continuato dicendo: “, laCarnon haa ...

OA Sport

- VOTO 8 Al via aveva guadagnato diverse posizioni, poi con la strategia era salito addirittura in quinta. Ne avrebbe perse un paio, ma l'ultima Safety Car gliene ha fatte perdere ...A completare la top ten il francese dell'Alpine Esteban Ocon, il finlandese dell'Alfa Romeoe il canadese dell'Aston Martin Lance Stroll. F1, Valtteri Bottas: "Potevamo essere guadagnare altre posizioni, la Safety Car alla fine non ha giocato molto a nostro favore" Gara Gp Brasile F1 2022: George Russell ha ottenuto la sua prima vittoria in F1 davanti al suo compagno di squadra che completa la doppietta Mercedes. Terzo ...Una gara dall’ inizio rocambolesco, terminata in maniera decisamente entusiasmante. Il Gran Premio ha visto il Campione del Mondo e il suo principale rivale al titolo della stagione compiere una rimon ...