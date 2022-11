F1 | Toto Wolff | “Vittoria meritatissima per Russell Ricordo quando Niki Lauda salì sul podio con lui nel 2017…”

(Di lunedì 14 novembre 2022) È raggiante, e non potrebbe essere altrimenti,, al termine del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos è arrivata la tanto attesa prima affermazione dell’anno per la Mercedes, ed è arrivata addirittura la doppietta.per Georgedavanti a Lewis Hamilton. Anche senon era presente in Brasile, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sports UK: “George ha saputo resistere alla pressione finale e la sua. Dopo la gara ha detto che mentre andava ai box stava pensando ai suoi giorni nei kart ed è incredibile quanto sia arrivato lontano. Ora ha conquistato la sua primadella carriera e speriamo ...

Gli hanno chiesto di aspettare, di stare in Williams, di mostrare lì - o almeno provarci - quel talento cheaveva visto in lui prima di tutti gli altri. E George lo ha fatto . Ha aspettato,...Tra Austin e Messico, con gli ultimi aggiornamenti, gli ingegneri dihanno decisamente cambiato il corso delle cose. E sulla pista di Interlagos, Russel e Hamilton hanno riportato indietro ...George ha riportato la Mercedes al successo costruendo un weekend fantastico: l'inglese ha centrato la prima vittoria che cancella la delusione del debutto con la Stella nel GP di Sakhir 2020, ma anch ...La Mercedes ha temuto di non riuscire a concludere il GP del Brasile per un problema tecnico sulla monoposto di George Russell ...