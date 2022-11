F1 | Sebastian Vettel | “Ritorno? Non si può escludere nulla | lo dirà il tempo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Negli ultimi Gran Premi di Formula 1 ha mostrato più volte tutto il suo talento e la sua classe, ma d’altronde il titolo di Campione del Mondo non si conquista a caso, ancor meno se lo si ottiene per quattro volte consecutive. All’orizzonte, adesso, c’è il ritiro per, ma non è detto che sia definitivo. I suoi numerosi tifosi sperano in un suo ripensamento, una strada non propriamente chiusa dal pilota della Aston Martin, anche se afferma di non vedere l’ora che arrivi l’ultima gara. Sarà un momento difficile ma molto emozionante, in attesa di capire se potremo per davvero assistere a unin pista di. F1, Stefano Domenicali: “L’intero movimento è in una fase emozionante; avremo un ruolo nelle sfide legate alla sostenibilità” Di seguito, le parole del tedesco in vista dell’imminente ritiro ...